Нижегородские IT-компании победили в конкурсе "ПРОФ-IT. Инновация" Бизнес

Две нижегородские команды вошли в число призеров национального конкурса IT-решений "ПРОФ-IT. Инновация". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В пресс-службе пояснили, что конкурс нацелен на поиск инновационных решений, предназначенных для цифрового развития различных отраслей экономики, которые могут быть использованы в отрасли государственного управления.

Всего было подано 140 проектов в 11 номинациях от 40 регионов страны, допущено к конкурсу 98 проектов. Оценку дал экспертный совет, в который вошли руководители федеральных министерств, МЧС, НИИ "Восход" и министры цифрового развития из российских регионов.

Нижегородцы завоевали две награды. Разработчики из ООО "Бинго-Софт" заняли первое место с проектом "Цифровая налоговая мобилизация. Система инвентаризации и пространственный анализ объектов недвижимости" в номинации "Большие данные". Третье место в номинации "Стартап" заняла нижегородская команда из ООО "Адепт" с проектом "Информационная система "Цифровое строительство".

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, награждение компаний-победителей состоится в рамках IX Всероссийского форума региональной информатизации "ПРОФ-IT", который пройдет в Нижнем Новгороде.

"Нижегородская область по праву считается одним из ключевых IT-центров страны. Приятно, что в числе победителей есть и наши компании. Уверен, что проведение форума станет еще одной возможностью для развития профессионального сообщества", - сказал Глеб Никитин.

Цель проведения "ПРОФ-IT" – обмен опытом между регионами, выявление, распространение и поощрение лучших региональных практик в IT-сфере для улучшения качества жизни в России и совершенствования государственного управления на региональном и муниципальном уровнях.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что цифровая экономика - "новая основа для развития системы государственного управления, бизнеса, социальной сферы". Ранее Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что для области цифровизация, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.

Нацпроект "Цифровая экономика" включает в себя семь федеральных проектов: "Регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление" и "Искусственный интеллект". Ключевые цели нацпроекта – развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, перевод госорганов и организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения, рост числа отечественных разработок в области искусственного интеллекта.