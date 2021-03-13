Правило "Одна банковская карта – один билет" отменят в Нижнем Новгороде с 1 мая Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Оплату проезда банковской картой на некоторых маршрутах Нижнего Новгорода лишь один раз за поездку отменят с 1 мая. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Напомним, что это правило начало действовать с середины марта этого года. Как поясняли в компании "Ситикард", необходимость в нововведении возникла после повышенного уровня неоплаченных поездок по банковским картам с недостаточным количеством средств.

Деньги за проезд с банковской карты списываются не в момент транзакции, а гораздо позднее. Таким образом, подтверждение оплаты проезда может прийти на валидатор даже в том случае, если на карте нет средств. Повторная оплата проезда на одном терминале одной и той же картой возможна только после выполнения перевозчиком операции "закрытие рейса".

Новое правило затрагивает 14% автобусов частых перевозчиков и около 4% подвижного состава муниципального транспорта, где для оплаты двух и более билетов в течение одной поездки необходимо выбрать либо другие банковские карты или наличные деньги.

В настоящее время региональный Минтранс договорился с банком-эквайером (в данном случае это Сбербанк) и компанией "Ситикард" о модернизации системы поступления средств за оплату проезда в банк. Предполагается, что до 1 мая проблема будет решена.