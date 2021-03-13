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Происшествия

Обыски проводятся в подразделении УМВД по Дзержинску

23 марта 2021 09:28  [167] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Обыски проводятся в подразделении УМВД по Дзержинску. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, обыски проводят сотрудники УФСБ по Нижегородской области и регионального СУ СК.

По предварительной информации, полицейские одного из отделов ГИБДД УМВД России по городу Дзержинску подозреваются в мошенничестве.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в отношении экс-начальника из нижегородского Минимущества.

Следователи полагают, что чиновник также являлся владельцем одной из фирм, которая была зарегистрирована на подставное лицо. В ноябре 2020 года эта компания выиграла государственный контракт на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

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Теги:
МВД СК РФ
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