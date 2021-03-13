Уголовное дело возбуждено в отношении инспектора ГИБДД в Дзержинске за мошенничество со страховыми выплатами Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Уголовное дело возбуждено в отношении инспектора ГИБДД в Дзержинске за мошенничество со страховыми выплатами. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в отношении инспектора отдела ГИБДД УМВД России по Дзержинску возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

По версии следствия, он со своими подельниками оформлял фиктивные ДТП и затем получал страховые выплаты.

Установлено, что в результате одного из эпизодов противоправной деятельности были созданы условия для покушения на нанесение имущественного ущерба "Российскому союзу автостраховщиков".

Сейчас следователи продолжают расследование дела и устанавливают сумму ущерба.

Инспектор полиции был задержан за рулем автомашины Lexus, стоимостью 3 млн рублей. Также задержаны его подельники - представитель адвокатского сообщества Нижегородской области и ряд сотрудников юридических лиц, специализирующихся на оформлении страховых случаев по дорожно-транспортным происшествиям и проведении экспертиз в данной сфере деятельности.

Ранее сообщалось об обысках в одном из отделов ГИБДД УМВД России по городу Дзержинску.