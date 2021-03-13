Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Границы Сарова расширят за счет Дивеевского района и Мордовии
На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Происшествия
23 марта 2021 11:28  [96] Уголовное дело возбуждено в отношении инспектора ГИБДД в Дзержинске за мошенничество со страховыми выплатами
23 марта 2021 09:28  [467] Обыски проводятся в подразделении УМВД по Дзержинску
23 марта 2021 09:08  [135] Суд приговорил двух мужчин к 19 и 17 годам колонии за убийство беременной девушки в Нижнем Новгороде
22 марта 2021 16:38  [191] Алюминиевые листы упали на рабочего в Нижнем Новгороде
22 марта 2021 10:18  [308] Один человек погиб и еще три пострадали в ДТП в Шахунье
21 марта 2021 11:50  [625] Сотрудники МЧС эвакуировали 50 жильцов многоэтажки в Нижнем Новгороде из-за пожара
20 марта 2021 10:46  [364] Более 20 человек эвакуировали из-за пожара в доме на ул. Запрудной в Нижнем Новгороде
18 марта 2021 14:34  [268] Два человека погибли на пожаре в Володарском районе
18 марта 2021 10:58  [302] Нижегородец пытался убить свою жену из-за "голосов" в голове
18 марта 2021 09:29  [1370] Попытка рейдерского захвата территории яхт-клуба пресечена в Нижнем Новгороде
Происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении инспектора ГИБДД в Дзержинске за мошенничество со страховыми выплатами

23 марта 2021 11:28  [96] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Уголовное дело возбуждено в отношении инспектора ГИБДД в Дзержинске за мошенничество со страховыми выплатами. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в отношении инспектора отдела ГИБДД УМВД России по Дзержинску возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

По версии следствия, он со своими подельниками оформлял фиктивные ДТП и затем получал страховые выплаты.

Установлено, что в результате одного из эпизодов противоправной деятельности были созданы условия для покушения на нанесение имущественного ущерба "Российскому союзу автостраховщиков".

Сейчас следователи продолжают расследование дела и устанавливают сумму ущерба.

Инспектор полиции был задержан за рулем автомашины Lexus, стоимостью 3 млн рублей. Также задержаны его подельники - представитель адвокатского сообщества Нижегородской области и ряд сотрудников юридических лиц, специализирующихся на оформлении страховых случаев по дорожно-транспортным происшествиям и проведении экспертиз в данной сфере деятельности.

Ранее сообщалось об обысках в одном из отделов ГИБДД УМВД России по городу Дзержинску.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph