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Общество

Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Нижегородскую область

23 марта 2021 11:54  [172] Общество

Фото: Центр имени Гамалеи

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Нижегородскую область. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

Согласно информации, этой ночью на централизованный склад в Нижнем Новгороде было отгружено 18,6 тысяч доз.

В течение дня поставленная вакцина пройдет обязательную маркировку, и уже во второй половине начнет поступать в организации здравоохранения.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, в ближайшее время в Нижегородскую область поступят еще несколько партий вакцин.

"Сегодня будет авиадоставка еще 12,5 тысяч доз двух компонентов. В ближайшее 10 дней поступит еще порядка 45 тысяч доз", - сообщил он.

Сейчас вакцинация в регионе ведется препаратом "Спутник V". Однако, как ранее сообщал Давид Мелик-Гусейнов, в перспективе не исключены поставки вакцины "ЭпиВакКорона". Это произойдет когда производство и поставки данного препарата будут налажены.

Напомним, что в регионе действуют 104 вакцинальных пункта в 74 медицинских организациях, список которых размещен на сайте минздрава

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Теги:
Вакцина Здравоохранение Коронавирус
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