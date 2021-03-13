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Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Нижегородскую область. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.
Согласно информации, этой ночью на централизованный склад в Нижнем Новгороде было отгружено 18,6 тысяч доз.
В течение дня поставленная вакцина пройдет обязательную маркировку, и уже во второй половине начнет поступать в организации здравоохранения.
По словам Давида Мелик-Гусейнова, в ближайшее время в Нижегородскую область поступят еще несколько партий вакцин.
"Сегодня будет авиадоставка еще 12,5 тысяч доз двух компонентов. В ближайшее 10 дней поступит еще порядка 45 тысяч доз", - сообщил он.
Сейчас вакцинация в регионе ведется препаратом "Спутник V". Однако, как ранее сообщал Давид Мелик-Гусейнов, в перспективе не исключены поставки вакцины "ЭпиВакКорона". Это произойдет когда производство и поставки данного препарата будут налажены.
Напомним, что в регионе действуют 104 вакцинальных пункта в 74 медицинских организациях, список которых размещен на сайте минздрава
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