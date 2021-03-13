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Общество

Смертельно-опасное вещество выявлено в грецких орехах в Нижнем Новгороде

23 марта 2021 13:22  [508] Общество
Орех, зараженный афлотоксином

Орех, зараженный афлотоксином

Фото: С сайта pro-orehi.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Смертельно-опасное вещество выявлено в грецких орехах в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского референтного центра Россельхознадзора.

В пресс-службе пояснили, что данным опасным веществом являлся афлатоксин. Он выявлен в одном образце очищенного ореха при проверке партии данной продукции. Химико-токсикологическое исследование показало, что в образце ореха содержание вещества "Афлатоксин B1" было превышено.

Материалы исследования направлены в соответствующие ведомства, которые примут решение в отношении зараженной продукции.

Афлатоксин, попадая в организм человека, первым делом атакует печень, затем подавляет выработку белков, поражает клетки печени и вызывает их гибель либо замещение жировой тканью. Обросшая жиром печень уже не сможет нормально функционировать и даже совсем прекратит свою работу, если поражена сильно.

Стоит отметить, что афлатоксин часто встречается в пищевых продуктах при неправильных условиях сохранения, особенно этому веществу подвержены бобовые, масличные, зерновые культуры, а также орехи и сухофрукты. Люди постоянно подвергаются воздействию афлотоксина через свой рацион питания.

Однако, отравиться афлотоксином можно, приняв 1,7 мг, а смертельной для взрослого здорового человека дозой является 70 мг. Чем хуже изначальное состояние пострадавшего, тем меньше яда ему необходимо для летального исхода. Следовательно, при наличии проблем с печенью отравление может наступить даже после одного зараженного орешка.

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Теги:
Безопасность Продовольствие Россельхознадзор
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