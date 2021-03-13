Вызывающее онкологию вещество обнаружено в мясе на территории Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Вызывающее онкологию вещество обнаружено в копченом мясе на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского референтного центра Россельхознадзора.

В ведомстве пояснили, что при проверке партии копченого мяса в одном из образцов выявлено превышение доли такого химического вещества, как бенз(а)пирен.

Материалы исследования направлены в соответствующие ведомства, которые примут решение в отношении зараженной продукции.

Ароматический углеводород бенз(а)пирен занимает особое место среди органических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, почву, воду и некоторые пищевые продукты. Это химическое соединение, первого класса опасности, вызывающее онкологические заболевания.

Присутствие бенз(а)пирена наиболее вероятно в тех пищевых продуктах, которые в процессе приготовления контактируют с продуктами сгорания топлива: копченые колбасные изделия, копчености из мяса и субпродуктов птицы, рыба, консервы из копченой рыбы.

Бенз(а)пирен чрезвычайно опасен для человека даже при их малой концентрации, поскольку обладает свойством аккумулироваться в организме до критических объемов и вызывает онкологические заболевания.