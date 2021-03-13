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Экономика

Виды Нижнего Новгорода изобразят на новых тысячных купюрах

23 марта 2021 17:44  [8] Экономика

Фото: с сайта ЦБ РФ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Виды Нижнего Новгорода изобразят на тысячных купюрах. Об этом сообщается в документе, утверждающем основные направления развития наличного денежного обращения в стране, который был принят советом директоров Банка России.

В 2021–2025 годах планируется поэтапная модернизация банкнот с целью повышения их качества. 

В этот период, будут разработаны и выпущены в обращение шесть банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. Предполагается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1 тысяча и 5 тысяч рублей, в 2024 году — 500 рублей, в 2025 году — 10 и 50 рублей.

"В оформлении модернизированных банкнот Банка России будет использоваться тематика федеральных округов Российской Федерации, что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения", - говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

Кроме Нижнего Новгорода, на банкнотах другого номинала появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. На их оборотной стороне — достопримечательности Приволжского, Сибирского, Северо-Кавказского, Уральского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

"Дизайн и базовый защитный комплекс банкнот образца 1997 года разрабатывались почти 30 лет назад. В 2001–2010 годах Банк России выпустил двенадцать модификаций этих банкнот. Однако последние 10 лет защитный комплекс бумажных денежных знаков не совершенствовался, и настало время продолжить его модификацию, одновременно сделав дизайн банкнот более современным. По мере насыщения наличного денежного оборота новыми модернизированными банкнотами, которые появятся в 2022–2025 годах, на протяжении как минимум ближайшего десятилетия они будут обращаться параллельно со всеми видами существующих банкнот и их различными модификациями", — рассказал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

Ранее Центральный Банк России выпустил в обращение две памятные монеты из недрагоценных металлов, посвященные труду медиков и работников транспортной сферы во время пандемии. На монетах среди прочего изображен автомобиль "ГАЗель".

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Теги:
Банки Деньги ЦБ РФ
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