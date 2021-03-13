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Общество

"Нижний Новгород появится не только на банкнотах, но и на почтовой марке", - Глеб Никитин

23 марта 2021 18:58  [74] Общество

Фото: с сайта wikipedia.org

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал информацию о том, что Нижний Новгород будет изображен на купюре номиналом 1 000 рублей в 2023 году

Как ранее заявил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев, модернизацию планируется провести до 2025 года. Ожидается, что Нижний Новгород появится на купюре в 1 000 рублей в 2023 году.

"Появление Нижнего Новгорода на банкнотах подчеркнет его значение для России. Для нас важно, что об этом стало известно в год, когда мы отмечаем 800-летие Нижнего. Это подчеркивает и статус города как столицы Приволжского федерального округа", - сказал Глеб Никитин.

"Одним из самых интересных моментов станет то, какие символы города появятся на новых банкнотах. У нас немало достойных объектов, например, Нижегородский кремль или Ярмарка, которая сыграла огромную роль в истории экономики страны. Правительство Нижегородской области готово оказать всю необходимую поддержку в этой работе", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин добавил, что вскоре будет представлена почтовая марка с изображением достопримечательностей Нижнего Новгорода, которую выпустят к юбилею города.

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Теги:
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