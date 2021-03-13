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Общество

Нижегородские педагоги, победившие в конкурсе "Навигаторы детства", повысят квалификацию в "Артеке"

23 марта 2021 19:06  [50] Общество

Первые 20 педагогов из Нижегородской области, ставших победителями Всероссийского конкурса "Навигаторы детства", 23 марта отправились в международный детский центр "Артек". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Нижегородская область вошла в число 10 пилотных регионов, где в школах и учреждениях будет введена новая ставка – "советник директора по воспитанию и работе с детскими объединениями". Кандидаты на эту должность выбирались в ходе конкурса "Навигаторы детства", организованного министерством просвещения РФ совместно с Российским движением школьников (РДШ).

В течение семи дней финалисты конкурса пройдут в "Артеке" обучение по программе "Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации", которая включает пять заочных модулей. Специалисты в сфере воспитания смогут на практике отработать решения кейсов по педагогике, развить коммуникативные навыки по взаимодействию с педагогическим коллективом и родителями школьников, изучить методы интеграции в воспитательное пространство школы современных форм работы с разновозрастными коллективами, в том числе по направлениям РДШ.

Всероссийский конкурс "Навигаторы детства" проводился с 22 января по 21 марта 2021 года в целях реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование" в соответствии с планами РДШ и "Российского детско-юношеского центра" на 2020 и 2021 годы.

В течение трех месяцев педагоги-организаторы, учителя-предметники, специалисты организаций дополнительного образования, имеющие опыт работы в образовательных организациях, участвующие в проектах #РДШ, размещали видео-эссе и портфолио о своих профессиональных достижениях, проходили тестирование для определения уровня компетенций, а также участвовали в онлайн-собеседованиях с экспертами в сфере детского движения Нижегородской области.

Нацпроект "Образование" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Его ключевая цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

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Теги:
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