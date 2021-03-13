Дума Нижнего Новгорода поддержала мартовские изменения в бюджет Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода поддержала мартовские изменения в бюджет. Такое решение принято на заседании 24 марта 2021 года.

Так, доходная часть бюджета c учетом корректировки увеличена на 157,9 млн рублей (151,5 млн рублей - за счет собственных доходов, 6,4 млн рублей - за счет межбюджетных трансфертов). Расходная часть - на 535,2 млн рублей.

В частности, за счет собственных доходов расходы увеличены по следующим статьям:

- 148 млн рублей – на архитектурно-художественную подсветку зданий Нижнего Новгорода к 800-летию города;

- 3,5 млн рублей - на снос зеленых насаждений в Сормовском районе;

За счет межбюджетных трансфертов:

- 33,4 - на погашение кредиторской задолженности 2020 года по содержанию улично-дорожной сети в районах города;

- 20,6 млн рублей – на ликвидацию последствий оползня на Похвалинском съезде;

- 7,5 млн рублей - на капитальный ремонт центральной библиотеки им. Достоевского в поселке Сортировочный Канавинского района;

- 2,3 млн рублей – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- 1,3 млн рублей – на ремонт дома №8 по ул. Лопатина;

- 0,6 млн рублей – на разработку проектно-сметной документации для строительства подземного пешеходного перехода на Сормовском шоссе в районе ЦНИИ "Буревестиник";

За счет увеличения дефицита бюджета города:

- 85,8 млн рублей – на закупку дорожной техники в лизинг;

- 70 млн рублей - в качестве возмещения предприятиям части затрат из-за коронавируса;

- 64,2 млн рублей - субсидия на предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности МП "Нижегородэлектротранс" и МП "Ремонт и эксплуатация дорог";

- 20,2 млн рублей – на проведение мероприятий в рамках программы "Культурный район";

- 17,3 млн рублей – на содержание пяти новых детских садов и школ (ДОУ в районе ННГСХА, ДОУ №28 в ЖК "Корабли", СОШ №34, СОШ №131 в ЖК "Цветы", СОШ №88 в Новинках);

-17,2 млн рублей – на реконструкцию электрических сетей и систем освещения города в рамках проекта "Чистое небо";

- 16 млн рублей - на капитально-восстановительный ремонт вагонов метрополитена;

- 13,9 млн рублей – на проектно-изыскательские работы по реконструкции стадиона "Водник";

- 10,7 млн рублей - на модернизацию 18 светофоров Нижнего Новгорода;

- 8,1 млн рублей – на подготовку к летней оздоровительной кампании, в частности на текущий ремонт детских лагерей.

Обновленные параметры бюджета на 2021 год следующие: доходы – 38 млрд 291,1 млн рублей, расходы - 39 млрд 573,8 млн рублей, дефицит – 1 млрд 282,7 млн рублей.

Ранее расходы бюджета Нижнего Новгорода было предложено увеличить на 380 млн рублей.