Расходы бюджета Нижнего Новгорода предложено увеличить на 380 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты комиссии думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике поддержали очередные изменения в бюджет города на 2021 год. Такое решение было принято на заседании 17 марта 2021 года.

Как доложил и.о. директора департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Владимир Лакасев, в марте планируется увеличить доходную часть бюджета на 2,4 млн рублей. При этом расходную часть предлагается увеличить на 379,7 млн рублей.

Изменения в расходную часть планируются, в том числе за счет увеличения дефицита бюджета города на 377,3 млн рублей. Дополнительные траты предполагают:

- 85,8 млн рублей – на закупку дорожной техники в лизинг;

- 70 млн рублей - в качестве возмещения предприятиям части затрат из-за коронавируса;

- 64,2 млн рублей - субсидия на предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности МП "Нижегородэлектротранс" и МП "Ремонт и эксплуатация дорог";

- 20,2 млн рублей – на проведение мероприятий в рамках программы "Культурный район";

- 18,7 млн рублей - на модернизацию 18 светофоров Нижнего Новгорода;

- 17,3 млн рублей – на содержание пяти новых детских садов и школ (ДОУ в районе ННГСХА, ДОУ №28 в ЖК "Корабли", СОШ №34, СОШ №131 в ЖК "Цветы", СОШ №88 в Новинках);

-17,2 млн рублей – на реконструкцию электрических сетей и систем освещения города в рамках проекта "Чистое небо";

- 16 млн рублей - на капитально-восстановительный ремонт вагонов метрополитена;

- 13,9 млн рублей – на проектно-изыскательские работы по реконструкции стадиона "Водник";

- 8,1 млн рублей – на подготовку к летней оздоровительной кампании, в частности на текущий ремонт детских лагерей;

- 2,9 млн рублей - ремонт коллектора на склоне Окского съезда в районе ЖК "Маршал Град";

- 2,6 млн рублей на подготовку и осуществление геологических изысканий и расчета устойчивости склона на ул. Береговой в Новинках;

- 0,6 млн рублей – на разработку проекта для ремонта фасада здания Дома крестьянина В.М. Митрофанова - купца И.М. Мокеева по адресу: ул. Б.Покровская, 20;

За счет межбюджетных трансфертов – на 61,6 млн рублей млн рублей. В том числе:

- 34 млн рублей – на погашение кредиторской задолженности 2020 года по содержанию улично-дорожной сети в районах города;

- 20,6 млн рублей – на ликвидацию последствий оползня на Похвалинском съезде;

- 3,1 млн рублей – на обеспечение деятельности центров образования "Точка роста";

- 2 млн рублей – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- 1,3 млн рублей – на ремонт дома №8 по ул. Лопатина;

- 0,6 млн рублей – на разработку проектно-сметной документации для строительства подземного пешеходного перехода на Сормовском шоссе в районе ЦНИИ "Буревестиник";

- 0,1 млн рублей – на приобретение и установку детской игровой площадки на ул. Гончарова;

Также расходы будут увеличены за счет собственных доходов на 3,5 млн рублей. Эти средства пойдут на снос зеленых насаждений в Сормовском районе.

Обновленные параметры бюджета на 2021 год следующие: доходы – 38 млрд 135,6 млн рублей, расходы - 39 млрд 418,3 млн рублей, дефицит – 1 млрд 282,7 млн рублей.