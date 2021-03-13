Расходы бюджета Нижнего Новгорода предложено увеличить на 380 млн рублей

Фото:
Депутаты комиссии думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике поддержали очередные изменения в бюджет города на 2021 год. Такое решение было принято на заседании 17 марта 2021 года.
Как доложил и.о. директора департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Владимир Лакасев, в марте планируется увеличить доходную часть бюджета на 2,4 млн рублей. При этом расходную часть предлагается увеличить на 379,7 млн рублей.
Изменения в расходную часть планируются, в том числе за счет увеличения дефицита бюджета города на 377,3 млн рублей. Дополнительные траты предполагают:
- 85,8 млн рублей – на закупку дорожной техники в лизинг;
- 70 млн рублей - в качестве возмещения предприятиям части затрат из-за коронавируса;
- 64,2 млн рублей - субсидия на предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности МП "Нижегородэлектротранс" и МП "Ремонт и эксплуатация дорог";
- 20,2 млн рублей – на проведение мероприятий в рамках программы "Культурный район";
- 18,7 млн рублей - на модернизацию 18 светофоров Нижнего Новгорода;
- 17,3 млн рублей – на содержание пяти новых детских садов и школ (ДОУ в районе ННГСХА, ДОУ №28 в ЖК "Корабли", СОШ №34, СОШ №131 в ЖК "Цветы", СОШ №88 в Новинках);
-17,2 млн рублей – на реконструкцию электрических сетей и систем освещения города в рамках проекта "Чистое небо";
- 16 млн рублей - на капитально-восстановительный ремонт вагонов метрополитена;
- 13,9 млн рублей – на проектно-изыскательские работы по реконструкции стадиона "Водник";
- 8,1 млн рублей – на подготовку к летней оздоровительной кампании, в частности на текущий ремонт детских лагерей;
- 2,9 млн рублей - ремонт коллектора на склоне Окского съезда в районе ЖК "Маршал Град";
- 2,6 млн рублей на подготовку и осуществление геологических изысканий и расчета устойчивости склона на ул. Береговой в Новинках;
- 0,6 млн рублей – на разработку проекта для ремонта фасада здания Дома крестьянина В.М. Митрофанова - купца И.М. Мокеева по адресу: ул. Б.Покровская, 20;
За счет межбюджетных трансфертов – на 61,6 млн рублей млн рублей. В том числе:
- 34 млн рублей – на погашение кредиторской задолженности 2020 года по содержанию улично-дорожной сети в районах города;
- 20,6 млн рублей – на ликвидацию последствий оползня на Похвалинском съезде;
- 3,1 млн рублей – на обеспечение деятельности центров образования "Точка роста";
- 2 млн рублей – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
- 1,3 млн рублей – на ремонт дома №8 по ул. Лопатина;
- 0,6 млн рублей – на разработку проектно-сметной документации для строительства подземного пешеходного перехода на Сормовском шоссе в районе ЦНИИ "Буревестиник";
- 0,1 млн рублей – на приобретение и установку детской игровой площадки на ул. Гончарова;
Также расходы будут увеличены за счет собственных доходов на 3,5 млн рублей. Эти средства пойдут на снос зеленых насаждений в Сормовском районе.
Обновленные параметры бюджета на 2021 год следующие: доходы – 38 млрд 135,6 млн рублей, расходы - 39 млрд 418,3 млн рублей, дефицит – 1 млрд 282,7 млн рублей.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+