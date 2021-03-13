Обязательные больничные для работающих пенсионеров-нижегородцев завершаются 31 марта Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавируса.

Изменения предусматривают продление больничных работающим пенсионерам до 31 марта. Предыдущие изменения были необходимы для оформления больничных листов до 28 марта.

После 31 марта работающие пенсионеры уже не станут получать пособия по нетрудоспособности.

"Принято решение, что обязательная самоизоляция для граждан в возрасте 65+ продлена до 31 марта. После этого она будет носить рекомендательный характер, поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается", - прокомментировал Глеб Никитин.

"При этом мы настоятельно просим пожилых нижегородцев крайне внимательно относиться к своему здоровью и избегать мест скопления людей. Работодателям, у которых трудятся граждане в возрасте 65+, будем рекомендовать перевести такую категорию сотрудников на дистанционный режим", - добавил губернатор Нижегородской области.