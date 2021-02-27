Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 28 марта Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 28 марта 2021 года. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Таким образом, гражданам старшего возраста необходимо продолжить соблюдать режим самоизоляции.

Указ также предусматривает режим самоизоляции для женщин, ждущих рождения ребенка. Работодателям необходимо сохранить для них дистанционный формат работы.

Кроме того, в силе остается рекомендация соблюдать самоизоляцию людям с хроническими заболеваниями.

"Было принято решение заранее продлить режим обязательной самоизоляции практически до конца марта. Начало весны - традиционно непростое время с точки зрения сезонной заболеваемости. Пожилым гражданам и беременным женщинам необходимо с особым вниманием отнестись к своему здоровью", - отметил Глеб Никитин.

"Рассчитываем, что с началом теплой погоды самый сложный период останется позади", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, что в Нижегородской области режим самоизоляции для людей в возрасте от 65 лет, а также для людей, имеющих хронические заболевания и беременных, был введен 8 октября 2020 года. С тех пор для этой категории граждан, которые в то же время были трудоустроены, предоставлялась неоднократная возможность оформить больничный. Ранее возможность оформления больничного для ограничивалась датой 14 марта 2021 года.