Транспортные карты нижегородских пенсионеров разблокируют 1 апреля Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление, предусматривающее возобновление действия льготных проездных пенсионеров.

Действие транспортных карт возобновится с 1 апреля.

"Мне хотелось бы обратиться к пожилым жителям региона с просьбой максимально ответственно относиться к своему здоровью. Не стоит без необходимости пользоваться общественным транспортом. Если все же без этого не обойтись, то лучше выбирать для поездок межпиковые часы", - сказал губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин напомнил, что 31 марта для работающих пенсионеров завершается период обязательной самоизоляции. После 31 марта они не смогут продлить больничный, и уже не станут получать пособия по нетрудоспособности.

Что касается восстановления льготного проездного, то все неиспользованные поездки, которые оставались до блокировки, продолжат действовать. Если же поездки закончились, то пользователю нужно приобрести новые обычным способом через кассира или дистанционно с последующим зачислением средств на карту.

Если на момент приостановления действия карт у пользователя предусматривался льготный безлимитный проездной, то с 1 апреля такой проездной будет автоматически продлен на месяц.

Напомним, что льготные проездные пенсионеров были "заморожены" с ноября 2020 года.