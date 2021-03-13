Андрей Травкин назначен прокурором Нижегородской области Политика

Андрей Травкин Фото: прокуратура Астраханской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Андрей Травкин назначен прокурором Нижегородской области. Об этом сообщается в указе президента России от 24 марта 2021 года.

Согласно информации, документ уже вступил в силу. Новый прокурор назначен на пять лет.

Ранее комитеты Совета Федерации согласовали кандидатуру Андрея Травкина на пост прокурора Нижегородской области.

Напомним, прежний прокурор Вадим Антипов покинул пост 30 ноября 2020 года. После этого нижегородское надзорное ведомство возглавлял первый заместитель прокурора региона Вячеслав Рехтин.

СПРАВКА:

Андрей Травкин родился в 1978 году в городе Ярославле. В 2000 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности "Менеджмент", а в 2002 года – Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова по специальности "Юриспруденция". Кандидат юридических наук.

В 2002-2010 гг. - работа в прокуратуре Ярославской области.

В 2010 - 2014 гг. - работал в прокуратуре Московской области и г. Москвы.

В 2014-2019 гг. - прокурор г. Керчи Республики Крым.

С 24 января 2019 являлся первым заместителем прокурора Астраханской области.