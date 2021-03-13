Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта "Стригино".

Согласно предоставленной информации, авиакомпания "Nordwind" будет выполнять рейсы по четвергам и воскресеньям.

Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы по четвергам - в 01:45, прибытие в Стамбул - в 5:35, по воскресеньям – в 12:30, прибытие – в 16:20.

Обратные рейсы из Стамбула в Нижний Новгород состоятся по средам и воскресеньям. По средам вылеты из Стамбула - в 20:35, прибытие - в 00:10(+1). По воскресеньям вылеты в 07:00, прибытие – в 10:35.

Первый вылет из нижегородского "Стригино" запланирован на 29 апреля.

В сообщении также сказано, что Стамбул может стать как конечной точкой путешествия, так и транзитным пунктом.

Ранее сообщалось, что более тысячи человек уже вылетели из Нижнего Новгорода в Анталью.

Авиаперевозки выполняют три компании Nord Wind, AZUR и Royal Flight.