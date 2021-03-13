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Более тысячи человек уже улетели из Нижнего Новгорода в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта "Стригино".
Согласно предоставленной информации, в настоящее время из "Стригино" выполняется пять рейсов в Турцию в неделю. В летний период частота рейсов увеличится до ежедневных, в некоторые дни недели - сразу несколько рейсов в день.
Известно, что авиаперевозки выполняют три компании Nord Wind, AZUR и Royal Flight.
Возможностью первых перелетов из Нижнего Новгорода воспользовались уже более 1 тысячи человек.
Напомним, что рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ возобновились с марта 2021 года.
Ранее сообщалось, что с 12 февраля нижегородский аэропорт открыл рейсы в Ереван.
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