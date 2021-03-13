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Экономика

ЖК "Огни Автозавода" в Нижнем Новгороде построят к концу 2024 года

25 марта 2021 16:57  [3200] Экономика

Фото: С сайта застройщика

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ГК "Первая строительная компания" планирует завершить строительство жилого комплекса "Огни Автозавода" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода к концу 2024 года. Об этом сообщает Банк ДОМ.РФ, который предоставил компании кредит для строительства ЖК.

В состав ЖК "Огни Автозавода" войдут три дома высотой от 22 до 25 этажей на 836 квартир.

Банк и застройщик заключили соглашение о предоставлении проектного финансирования. Размер кредитной линии превышает 2,1 млрд рублей.

Программа проектного финансирования подразумевает использование специальных эскроу-счетов в аккредитованных банках. Данные счета открываются до завершения строительства жилого дома. Проценты на средства, размещенные на эскроу-счетах, начисляться не будут. Банк, где размещены эскроу-счета, также не получит вознаграждения. По сути, покупатель открывает беспроцентный депозит, деньги на котором замораживаются на срок, не превышающий дату ввода объекта в эксплуатацию по проектной декларации плюс шесть месяцев (именно такой срок дается на передачу ключей).

Таким образом, покупатели получают гарантию того, что квартиры будут достроены в срок.

По данным портала наш.дом.рф, на 25 марта в Нижегородской области более 88% жилья (827 тысяч кв метров) строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 935 тысяч кв метров жилья.

Напомним, что застройщики подали в региональную инспекцию госстройнадзора извещения о начале в 2021 году работ по возведению в Нижнем Новгороде десяти жилых домов. Наибольшие объемы строительства запланированы в Автозаводском районе.

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Теги:
Жилье Кредит Строительство
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