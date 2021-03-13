Дзержинск хочет построить многоуровневую развязку на въезде в город с трассы М-7 Общество

Фото: пресс-служба думы Дзержинска

Депутаты думы Дзержинска на заседании 25 марта поддержали обращение к правительству Нижегородской области с целью строительства многоуровневой развязки на въезде в Дзержинск со стороны федеральной трассы М-7 "Волга". Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Депутаты хотят попросить областное правительство оказать государственную поддержку в реализации данного проекта.

Как пояснили в пресс-службе, в тексте обращения выражена обеспокоенность вероятными последствиями недавнего изменения схемы движения на выезде из города в районе трассы М-7. Напомним, после ликвидации левого поворота из Дзержинска в сторону Москвы, движение осуществляется через левоотгонный поворот на 387-388 км трассы.

"Изменение организации движения транспортных средств ведет к риску повышения аварийности и образования километровых пробок на данном участке автомобильной трассы, поскольку автотранспорту необходимо встраиваться без какого-либо преимущества в идущий в сторону Нижнего Новгорода транспортный поток с разрешенным скоростным режимом 90 км в час, а доехав до разворота, попытаться "влиться" в транспортный поток с аналогичным скоростным режимом в московском направлении", - говориться в обращениях.

Дзержинские депутаты обозначили, что в летний период, когда число автомобилей возрастет, ситуация усугубится. Оптимальным решением проблемы, с точки зрения депутатского корпуса, представляется строительство многоуровневой развязки, максимально приближенной к Северному шоссе.

"В обращении мы отметили, что все решения по изменению организации дорожного движения в районе нашего города должны приниматься обязательно при участии местных властей - администрации и депутатов городской думы", – сказал председатель комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Олег Богданов.