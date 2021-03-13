Вылеты из Нижнего Новгорода в Геленджик стартуют с 31 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Вылеты из Нижнего Новгорода в Геленджик стартуют с 31 мая. Об этом сообщается на сайте авиакомпании "ИрАэро".

Согласно информации, вылеты из столицы ПФО запланированы по понедельникам и средам.

Вылет по понедельникам - в 13:10, прибытие в Геленджик в 15:40, обратный рейс в 20:00. По средам самолеты будут вылетать из Нижнего Новгорода в 10:45, прилетать в воздушную гавань Геленджика - в 13:05.

Первый рейс запланирован на 31 мая. Рейсы будут выполняться до 29 сентября на самолетах "Суперджет-100" вместимостью 100 пассажиров.

Ранее сообщалось, что число авиарейсов "Нижний Новгород-Сочи" увеличилось до семи в неделю.