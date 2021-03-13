На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
26 марта 2021 10:48  [125] Более 57 млн рублей вернет "Теплоэнерго" за корректировку начислений
26 марта 2021 10:33  [144] Вылеты из Нижнего Новгорода в Геленджик стартуют с 31 мая
26 марта 2021 10:27  [103] Нижегородцы добились прикрепления к другой школе после обращения в Instagram губернатора
26 марта 2021 08:55  [185] Россия возобновляет авиасообщение еще с шестью странами
25 марта 2021 20:12  [465] Нижний сегодня: главные события дня
25 марта 2021 19:42  [201] Дмитрий Ивагин: "Для сохранения ОКН в Нижегородской области созданы уникальные перспективы"
25 марта 2021 19:10  [228] Дзержинск хочет построить многоуровневую развязку на въезде в город с трассы М-7
25 марта 2021 18:15  [190] Районы Нижнего Новгорода отчитались о вывозе снега и откачке воды с улиц 25 марта
25 марта 2021 17:47  [200] Навигация судов "Валдай45Р" откроется в Нижегородской области в мае
25 марта 2021 16:22  [234] Обсуждения по проекту планировки в районе ул. Бекетова пройдут в Нижнем Новгороде
Общество

Вылеты из Нижнего Новгорода в Геленджик стартуют с 31 мая

26 марта 2021 10:33  [144] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Вылеты из Нижнего Новгорода в Геленджик стартуют с 31 мая. Об этом сообщается на сайте авиакомпании "ИрАэро".

Согласно информации, вылеты из столицы ПФО запланированы по понедельникам и средам.

Вылет по понедельникам - в 13:10, прибытие в Геленджик в 15:40, обратный рейс в 20:00. По средам самолеты будут вылетать из Нижнего Новгорода в 10:45, прилетать в воздушную гавань Геленджика - в 13:05.

Первый рейс запланирован на 31 мая. Рейсы будут выполняться до 29 сентября на самолетах "Суперджет-100" вместимостью 100 пассажиров.

Ранее сообщалось, что число авиарейсов "Нижний Новгород-Сочи" увеличилось до семи в неделю.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиакомпания Аэропорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph