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Бизнес

"Ростелеком" обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах

26 марта 2021 15:26  [177] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Ростелеком" обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком",

Согласно информации, в рамках создания единой цифровой образовательной среды и национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" компания "Ростелеком" построит цифровую инфраструктуру в школах. Проект предполагает обеспечение в школах беспроводного доступа в интернет (Wi-Fi), систем видеонаблюдения с функцией аналитики и хранением изображения, а также предоставление ресурсов дата-центров.

Пилотный проект будет реализован в общеобразовательных организациях в 16 субъектах РФ: Алтайском и Пермском краях, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе. Внутришкольная инфраструктура для беспроводного интернета и работы цифровых сервисов появится в более чем 8,5 тысячах школ.

В зависимости от конкретной организации цифровая инфраструктура может быть модернизирована, либо создана с нуля. Системы видеонаблюдения будут следить за входом в здания школ и анализировать людей, представляющих угрозу для детей, например, находящихся в розыске. Идентификация детей при этом не предполагается. Для реализации проекта будет использовано отечественное оборудование.

По словам вице-президента по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерия Ермакова, создание цифровой инфраструктуры в школах — ответственная задача для "Ростелекома". В рамках федерального контракта компания обеспечит Wi-Fi и умное видеонаблюдение, которые могут использоваться не только в образовательном процессе, но и для различных проектов, проводимых в школах. Это видеонаблюдение за ЕГЭ и в единый день голосования, работа цифровой образовательной среды и другие задачи.

"Таким образом, государство сократит издержки на создание временной инфраструктуры под различные мероприятия, сфокусировавшись на конкретных типах услуг. Например, в рамках ЕГЭ это передача видеотрафика на ресурс "Смотри.ЕГЭ", хранение и обработка в дата-центрах; в ходе единого дня голосования — передача данных в ситуационный центр Центризбиркома и хранение в дата-центре. Рассчитываем, что созданная цифровая инфраструктура обеспечит существенный синергетический эффект для всех этих государственных проектов", — отметил он.

В соответствии с распоряжением правительства "Ростелеком" назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях. Государственный контракт будет действовать по 31 декабря 2022 года.

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Теги:
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