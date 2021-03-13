Рейс "Нижний Новгород - Калининград" запланирован на 25 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Рейс "Нижний Новгород - Калининград" запланирован на 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта "Стригино".

Согласно информации, авиарейсы будет осуществлять компания "Nordwind" на борту судна B-737.

Вылеты из Нижнего Новгорода планируются по воскресеньям и средам в 08:30.

В пресс-службе нижегородского аэропорта также отметили, что с 28 марта международный аэропорт "Стригино" перешел на весенне-летнее расписание.

Полетная программа из Нижнего Новгорода представлена регулярными и чартерными рейсами 16 авиакомпаний более чем по 30 направлениям. В основном это внутрироссийские маршруты, 21 из которых – региональные прямые рейсы в города России.

Ранее сообщалось, что два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул".