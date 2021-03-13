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Рейс "Нижний Новгород - Калининград" запланирован на 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта "Стригино".
Согласно информации, авиарейсы будет осуществлять компания "Nordwind" на борту судна B-737.
Вылеты из Нижнего Новгорода планируются по воскресеньям и средам в 08:30.
В пресс-службе нижегородского аэропорта также отметили, что с 28 марта международный аэропорт "Стригино" перешел на весенне-летнее расписание.
Полетная программа из Нижнего Новгорода представлена регулярными и чартерными рейсами 16 авиакомпаний более чем по 30 направлениям. В основном это внутрироссийские маршруты, 21 из которых – региональные прямые рейсы в города России.
Ранее сообщалось, что два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул".
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