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Общество

Обучение по пяти магистерским программам начнется в филиале МГУ в Сарове в сентябре

29 марта 2021 11:05  [40] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Обучение по пяти магистерским программам начнется в филиале Московского государственного университета им. Ломоносова в Сарове в сентябре. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий в ходе виртуального дня открытых дверей вуза.

По его словам, с 1 сентября начнется обучение по направлениям "Прикладная математика и информатика" (вычислительные методы и методика моделирования; суперкомпьютерные технологии математического моделирования и обработки данных) и "Физика" (теоретическая физика; экстремальные электромагнитные поля, релятивистская плазма и аттосекундная физика; лазерная нелинейная оптика и фотоника).

Набор откроется в июне.

"Это подготовка специалистов по фундаментальным направлениям математики, физики, информатики, ведущих ученых в области этих наук, равных которым по уровню, может быть, не будет", - сказал Виктор Садовничий.

Она будет осуществляться с привлечением потенциала Национального центра физики и математики в тесной интеграции с российским и международным научно-образовательным сообществом с использованием уникальной экспериментальной базы ГК "Росатом". Студенты получат возможность участвовать в научно-исследовательских проектах, будут организовываться стажировки на предприятия.

Ректор МГУ рассказал, что сейчас в будущем научном парке строятся филиалы и необходимая инфраструктура, создается комфортная среда для проживания студентов. Согласно информации, там будет бассейн, тренажерный зал, организовано медицинское обслуживание.

"Это не сам город Саров, а научный парк в десятках километрах от города. Это открытая, красивая, экологически привлекательная площадка. Сейчас - это филиал МГУ. Возможно, со временем, это будет самостоятельный мощнейший университет", - отметил Виктор Садовничий.

Ранее сообщалось, что для обучения в филиале МГУ будут выбраны 50 студентов со всей страны. Для решения вопросов создания академгородка создана рабочая группа, которая разработает и проведет конкурс по отбору студентов, а также подберет для них научных руководителей.

Напомним, в декабре 2020 года президент России Владимир Путин поддержал инициативу Росатома о создании на базе ВНИИЭФ "Национального центра физики и математики", и открытии там филиала МГУ.

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Теги:
Наука Образование Саров
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