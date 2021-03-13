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Общество

Парковка на Рождественской в мае станет платной

29 марта 2021 12:36  [229] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Парковка на улице Рождественской Нижнего Новгорода в мае 2021 года станет платной. Об этом сообщили в городской администрации.

Ранее на Рождественской уже действовала платная парковка, однако потом проект был заброшен.

Сейчас платные парковочные пространства в Нижнем Новгороде создает ПАО "МегаФон" через концессионное соглашение с администрацией Нижнего Новгорода.

С инициативой возродить платные парковки на Рождественской выступили владельцы расположенных на ней офисных зданий, кафе и ресторанов. В администрации Нижнего Новгорода считают, что именно на этой улице можно "безболезненно обкатать" все нюансы внедрения системы на территории города.

"Проект масштабный, сложный, и чтобы реализовать его с учетом всех требований и интересов горожан, мы работаем в партнерстве с администрацией города и области. Улица Рождественская востребована у нижегородцев, что позволит провести тестирование системы парковок при максимальных нагрузках. По сути, мы просто возвращаем на Рождественскую сервис, который там уже существовал и к которому люди привыкли", - прокомментировал директор нижегородского отделения "МегаФона" отметил Максим Бартыков.

Напомним, что сеть платных парковок предусматривает организацию 7 400 машиномест, из которых не менее 10% отдадут под места для инвалидов. В городе будет установлено 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнена разметка и установлены знаки по 119 адресам.

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Теги:
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