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Общество

Нижегородская администрация подписала концессионное соглашение о платных парковках

15 января 2020 13:35  [30] Общество

Нижегородская администрация подписала концессионное соглашение о круглосуточных платных парковках. Оператором новой системы платных парковок в Нижнем Новгороде выступит МегаФон. Об этом рассказали в городском департаменте инвестиционной политики и внешнеэкономических связей. При этом, о сроках реализации пока не сообщается.

Право на реализацию проекта мобильный оператор получил в результате конкурса, объявленного муниципалитетом 13 мая 2019 года.

В соответствии с условиями концессии инвестор обязуется спроектировать и создать в Нижнем Новгороде систему платных парковочных мест (не менее 5300) вдоль улично-дорожной сети, а также реконструировать муниципальные помещения на улице Бринского и оборудовать там городской центр управления парковками.

Как особо отметили в департаменте инвестиционной политики и внешнеэкономических связей, проект реализуется полностью за счет средств частного инвестора, без бюджетных средств.

Оплачивать парковку нужно будет любым способом:

- SMS на короткий номер;

- приложение для мобильных устройств (смартфоны, планшеты) под управлением операционных систем iOS, Android; паркоматы;

- автоматические кассы оплаты плоскостных парковок (при наличии в составе объекта концессионного соглашения);

- терминалы приема платежей;

- в личном кабинете пользователя на информационном парковочном портале Нижнего Новгорода.

Концессионер должен обеспечить круглосуточную работу парковок, а также учитывать льготные категории граждан.

Напомним, концессию на создание парковочных мест в Нижнем Новгороде планировалось подписать еще в октябре прошлого года. Центр управления парковками расположен по адресу: ул. Бринского, 3А (бывшее здание поста ГИБДД).

Ранее сообщалось, что согласно изменениям в организацию дорожного движения законом установлен период времени суток (с 20:00 до 08:00 часов в будние дни), а также выходные и нерабочие праздничные дни, когда платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используются бесплатно. Но при этом, в документе прописано, что эта норма будет действовать только в том случае, если парковки не оборудованы шлагбаумом или иным аналогичным устройством.

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