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Общество

Строительство II очереди обхода Балахны оценивается в 19 млрд рублей

29 марта 2021 15:03  [175] Общество

Фото: Пресс-служба правительства региона (Архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Строительство II очереди трасы обхода Балахны оценивается почти в 19 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Вопрос вывода из Балахны транзитного транспорта назрел уже давно. Сейчас через населенные пункты идут большегрузы в Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области. Это доставляет неудобства и жителям, и водителям", - сказал глава Нижегородской области.

"Помимо вывода транспортных потоков из центра города, время проезда транзитного транспорта в часы пик сократится как минимум на час. Это положительно скажется на экологической ситуации в Балахне", - добавил Глеб Никитин.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас рассматривается вариант строительства дороги по договору концессии. Соответствующее предложение поступило от ООО "Центральная концессионная компания".

Совет по земельным и имущественным отношениям при областном правительстве уже одобрил выделение 2,5 млн кв метров земельных участков под строительство второй очереди трассы.

"Проект предусматривает строительство трех развязок разных уровней, трех мостов и путепровода в районе рабочего поселка Гидроторф", - сообщил Глеб Никитин.

Планируется, что дорога будет построена не позднее 2024 года.

Напомним, что строительство трассы началось в 2005 году, в 2008 году открылся первый пусковой комплекс с обходом Заволжья, но строительство второго пускового комплекса с обходом Балахны (протяженностью, согласно проекту, в 28,38 км) в 2009 году было остановлено.

Строительство обхода обеспечит транспортные связи сразу нескольких областей: Нижегородской, Ивановской, Костромской и Ярославской.

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Теги:
Балахна Дороги Земля
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