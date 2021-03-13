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Культура и отдых

Глеб Никитин рассказал об уникальности гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода

29 марта 2021 17:47  [138] Культура и отдых

Фото: Пресс-служба правительства региона (Архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о планируемом к 800-летию Нижнего Новгорода гала-шоу.

Мероприятие состоится 21 августа 2021 года в акватории Волги и Оки.

"Мы уже не раз говорили, что 800-летие Нижнего Новгорода — это событие федерального масштаба. Гала-шоу будет действительно уникальным. Выбор площадки сделан с учетом художественной перспективы для постановщиков, комфорта зрителей и возможности для организации качественной телевизионной картинки", - поделился Глеб Никитин.

"Мы хотим показать ретроспективу восьми веков истории через достижения наших великих земляков, ключевые этапы развития города", - добавил губернатор.

Шоу будет организовано с применением передовых технологий, световых эффектов и визуальных инсталляций, что обеспечит максимально комфортный просмотр для зрителей.

В настоящий момент разрабатываются творческая концепция гала-шоу, в том числе обговариваются вопросы обеспечения безопасности.

Основное празднование 800-летия Нижнего Новгорода состоится с 19 по 21 августа: помимо гала-шоу, в этот период будет организован ряд праздничных мероприятий на различных городских площадках.

Напомним, что в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода запланирована масштабная программа. В неё включены региональные, федеральные и международные события. Планируется более 140 событий в разных форматах, которые при положительной эпидемиологической ситуации смогут посетить более 2 миллионов человек.

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Теги:
Концерты Юбилеи и праздники
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