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Культура и отдых

Более 140 мероприятий запланированы на 800-летие Нижнего Новгорода

25 декабря 2020 13:41  [64] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил итоги работы правительства региона за 2020 год на Нижегородской ярмарке 25 декабря. Одной из главных тем доклада стала подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода.

"Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, мы настроены оптимистично и верим, что разработанный событийный план к юбилею Нижнего будет воплощен в жизнь. В рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода запланирована масштабная программа. В неё включены региональные, федеральные и международные события. Планируется проведение более 140 событий в разных форматах, которые при положительной эпидемиологической ситуации смогут посетить более 2 миллионов человек", - рассказал Глеб Никитин.

"Пик событийной программы наступит в июле-августе 2021 года. Нам важно сделать наш событийный каркас действительно интересным. Это не просто события радия событий. Мы хотим, чтобы многие из них стали традиционными. И многие годы делали деловую и культурную жизнь города насыщенной, радуя нижегородцев и одновременно привлекая в город новых гостей", - отметил губернатор Нижегородской области.

Напомним, правительство региона пригласило другие страны на 800-летие Нижнего Новгорода. Также гербовый аэростат хотят создать к юбилею города.

Противоаварийные работы планируются на пакгаузах к 800-летию Нижнего Новгорода. 

К 800-летию планируется благоустроить парк "Швейцария", Нижегородский кремль, улицу Большую Покровскую, Александровский сад, набережную Федоровского, территорию Нижегородской ярмарки с площадью Ленина, Окскую и Нижневолжскую набережные, смотровую площадку вблизи канатной дороги, территорию Стрелки, площадь Маркина, сквер им. Свердлова, набережную Гребного канала, сквер на площади Горького и другие общественные пространства.

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