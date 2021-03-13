Алексей Епишин
Задержан начальник нижегородского ЛУ МВД России на транспорте. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, он был задержан за рулем автомобиля около своего частного дома.
Напомним, что Алексей Епишин подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
В настоящее время по месту жительства Алексея Епишина и на месте его службы проводятся обыски.
Дальнейшая информация устанавливается.
СПРАВКА:
Алексей Епишин родился 21 января 1973 года в городе Саратове. В 1995 году окончил Киевский институт военно-воздушных сил, а в 2005 году получил квалификацию юриста в Нижегородской академии МВД России.
С 1997 года служит в органах внутренних дел на транспорте. Прошел путь от старшего инспектора отделения обеспечения охраны порядка до начальника милиции общественной безопасности.
В 2019 году назначен на должность начальника Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте.
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