Задержан начальник нижегородского ЛУ МВД России на транспорте Происшествия

Алексей Епишин

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Задержан начальник нижегородского ЛУ МВД России на транспорте. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, он был задержан за рулем автомобиля около своего частного дома.

Напомним, что Алексей Епишин подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

В настоящее время по месту жительства Алексея Епишина и на месте его службы проводятся обыски.

Дальнейшая информация устанавливается.

СПРАВКА:

Алексей Епишин родился 21 января 1973 года в городе Саратове. В 1995 году окончил Киевский институт военно-воздушных сил, а в 2005 году получил квалификацию юриста в Нижегородской академии МВД России.

С 1997 года служит в органах внутренних дел на транспорте. Прошел путь от старшего инспектора отделения обеспечения охраны порядка до начальника милиции общественной безопасности.

В 2019 году назначен на должность начальника Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте.