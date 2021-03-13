УФСБ проводит обыски в нижегородском ЛУ МВД России на транспорте Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

УФСБ проводит обыски в нижегородском линейном управлении МВД России на транспорте. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, сотрудники УФСБ совместно с Приволжским следственным управлением на транспорте СК России проводят оперативные мероприятия.

Обыски проходят по местам службы и жительства руководства нижегородского линейного управления МВД России на транспорте.

По предварительной информации, в отношении руководства ведомства возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что обыски проходили в подразделении УМВД по Дзержинску.

В отношении инспектора ГИБДД в Дзержинске возбуждено уголовное дело за мошенничество со страховыми выплатами.