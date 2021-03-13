Призыв в элитные войска получат более 600 нижегородских новобранцев Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Более 600 новобранцев получат призыв на службу в армию в элитные войска весной 2021 года. Об этом сообщили в региональном военном комиссариате.

Речь идет о таких элитных воинских частях, как Президентский, Преображенский и Семеновский полки, а также воздушно-десантные войска.

Весенний призыв в армию начнется 1 апреля. В Вооруженные силы РФ из Нижегородской области планируется призвать около 3 тысяч человек, в том числе из Нижнего Новгорода - около 960.

Из общего числа призывников, помимо 600 новобранцев планируемых для элитных войск, около 400 человек будут призваны в войска Национальной гвардии России, примерно 20 нижегородцев - в научные роты.

Перед отправкой на сборы призывникам предложат в добровольном порядке бесплатно вакцинироваться от коронавируса. Также будет проводиться бесплатное тестирование на COVID-19.

Весенняя призывная кампания закончится 15 июля 2021 года.

Напомним, что в прошлом году, во время активной фазы пандемии коронавируса, в весенний призыв в армию отправлены около 3 тысяч нижегородцев. В том числе в элитные воинские части попали более 1000 жителей региона, около 400 наших земляков направлены в Национальной гвардии России.