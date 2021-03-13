Более 147 млн рублей направят на дооснащение нижегородских лабораторий для диагностики инфекционных болезней

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Более 147 млн рублей направят на дооснащение лабораторий для диагностики инфекционных болезней в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках совещания, посвященного итогам деятельности системы здравоохранения в 2020 году и перспективам развития.
По словам главы региона, более 100 тысяч человек выздоровело от коронавируса в Нижегородской области с начала пандемии. Было зафиксировано несколько пиков заболеваемости. А в общей сложности под пациентов с COVID-19 было развернуто почти 8 тысяч коек.
При этом Глеб Никитин подчеркнул, что сейчас продолжают реализовываться текущие проекты в сфере здравоохранения.
"Это и цифровизация системы, и продолжение работы по обновлению инфраструктуры и материально-технической базы наших медицинских учреждений. Только в 2021 году финансирование программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" составит почти 3 млрд рублей. Мы постоянно работаем над тем, чтобы объемы финансирования отрасли увеличивались", - отметил он.
Как сообщалось ранее, Глеб Никитин вручил награды нижегородским медикам.
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