Более 147 млн рублей направят на дооснащение нижегородских лабораторий для диагностики инфекционных болезней Экономика

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 147 млн рублей направят на дооснащение лабораторий для диагностики инфекционных болезней в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках совещания, посвященного итогам деятельности системы здравоохранения в 2020 году и перспективам развития.

По словам главы региона, более 100 тысяч человек выздоровело от коронавируса в Нижегородской области с начала пандемии. Было зафиксировано несколько пиков заболеваемости. А в общей сложности под пациентов с COVID-19 было развернуто почти 8 тысяч коек.

При этом Глеб Никитин подчеркнул, что сейчас продолжают реализовываться текущие проекты в сфере здравоохранения.

"Это и цифровизация системы, и продолжение работы по обновлению инфраструктуры и материально-технической базы наших медицинских учреждений. Только в 2021 году финансирование программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" составит почти 3 млрд рублей. Мы постоянно работаем над тем, чтобы объемы финансирования отрасли увеличивались", - отметил он.

Как сообщалось ранее, Глеб Никитин вручил награды нижегородским медикам.