Почти 300 км трассы М-12 "Москва - Казань" построят на территории Нижегородской области Общество

Почти 300 км трассы М-12 "Москва - Казань" построят на территории Нижегородской области, сообщается на сайте ГК "Автодор".

На сегодняшний день в регионе уже стартовали работы по подготовке к строительству 4 этапа скоростной магистрали М-12 "Москва – Казань".

В настоящий момент на участке более 120 километров идёт устройство площадок для складирования песка и щебня, бытовых городков, а также подготовка к прокладке технологических дорог.

Как отметил собеседник агентства, "это позволит сразу после положительного заключения Главгосэкпертизы РФ начать строительство на 4 этапе трассы, который пройдет по Владимирской и Нижегородской областям". Все работы ведутся по графику, в штатном режиме.

Напомним, что на территории региона построят 275 км трассы (большая часть 4 этапа, 5 этап и 50 километров 6 этапа).

Открыть движение по скоростной освещенной трассе М-12 "Москва – Казань" планируется уже в 2024 году.



СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.

Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.