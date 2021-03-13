Стали известны подробности о строительстве дублера пр.Ленина в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Проект дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде предполагает строительство этой дороги до 2030 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном городском управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД).

Дублер включен в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода до 2030 года. Согласно представленным в программе данным, строительство дублера будет вестись с 2024 года. По информации управления, сейчас источники финансирования строительства дороги не определены.

Напомним, что о дублере проспекта Ленина губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал министру экономического развития России Максиму Решетникову в ходе рабочей встречи в Москве в конце марта этого года, когда стороны обсуждали инвестиционные проекты региона.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в областном министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций, проект дублера одобрен Госэкспертизой еще в 2013 году. По ценам 2011 года стоимость строительства дублера пр.Ленина составляла 4,862 млрд рублей.

Предполагается, что это будет шестиполосная магистраль с разделительной полосой шириной в 2 метра по основному ходу. По имеющемуся проекту, дублер планируется строить в четыре очереди.

Первая очередь - строительство транспортной развязки на пересечении ул.Новикова Прибоя с ул.Героя Попова; вторая очередь - участок от Молитовского моста до ул.Памирской; третья очередь - от ул.Памирской до ул.Новикова Прибоя; четвёртая очередь - выход на пока не существующую магистраль вдоль берега Оки в сторону пл.Ленина (между территорией пивзавода и берегом Оки).

Во время строительства будут возведены две транспортные развязки в районе Молитовского и Мызинского мостов, надземный пешеходный переход в районе пересечения улиц Героя Попова и Новикова Прибоя, а также два подземных пешеходных перехода в районе пивзавода.