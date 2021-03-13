Пассажирскую ж/д платформу "Мещерское озеро" в Нижнем Новгороде построят в 2022 году Общество

Пассажирскую ж/д платформу Мещерское озеро в Нижнем Новгороде построят в 2022 году Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пассажирскую ж/д платформу для пригородных поездов в районе Мещерского озера построят в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом сообщил начальник Горьковской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре – структурного подразделения ОАО "РЖД" Сергей Малинин в ходе пресс-конференции 30 марта 2021 года.

"Ввод платформы в эксплуатацию планируется в 2022 году", - сказал он.

Напомним, что длина платформы должна быть 200 м, ширина – не менее 4 м.

Строительство платформы начнется в 2022 году. Работы по проектированию должны быть выполнены до конца текущего года. Финансирование работ производится из собственных средств РЖД в рамках инвестиционной программы по обновлению платформенного хозяйства.