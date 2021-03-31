Работы по благоустройству парка "Горевские просторы" в Уренском районе начнут в июне Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Работы по благоустройству парка "Горевские просторы" в Уренском районе начнут в июне. Об этом сообщили в администрации Уренского района.

Согласно информации, накануне там прошел сход жителей села Большое Горево, где вскоре начнутся масштабные работы. Представители подрядной организации и местных властей рассказали жителям, что планируют сделать в селе и какие работы проводятся уже сейчас.

Общественное пространство "Горевские просторы" будет представлять собой многофункциональный парк с открытым стадионом.

"Большое Горево – административный центр сельсовета. Здесь есть школа, детский сад, работает сельхозпредприятие. Сегодня в селе много молодежи, и чтобы молодые люди не хотели уезжать со своей малой родины, мы благоустраиваем общественные пространства с учетом их запросов. Планируем в этом году по программе развития сельских территорий построить универсальный стадион для разных видов спорта, установить сцену и организовать пешеходное пространство", - рассказал начальник управления по работе с территориями и благоустройству администрации Уренского муниципального округа Михаил Козлов.

Стоимость открытого стадиона – около 3 млн рублей. Благоустройство расположенного рядом парка будет стоить около 2,5 млн рублей: средства направят на строительство сцены, устройство освещенных пешеходных дорожек, установку навесов, скамеек и урн.

Подрядчик планирует выйти на площадку в июне, после того, как высохнет грунт. Сейчас ведутся подготовительные мероприятия: заготовка песка и щебня, закупка малых архитектурных форм.

Отметим, что работы на объекте проходят по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".