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Утечка дизельного топлива произошла в районе Гребного канала. Об этом сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия.
Согласно информации, в ведомство поступила информация об утечке дизельного топлива в акватории р. Волги в районе яхт-клуба "Рыбачий" (набережная Гребного канала, д. 10).
Прибывшие на место происшествия сотрудники Росприроднадзора зафиксировали, что дизельное топливо вытекает из катера, пришвартованного к дебаркадеру яхт-клуба.
Инспекторами ведомства совместно со специалистами лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" был произведен отбор проб воды.
В настоящее время устанавливается собственник плавсредства и все обстоятельства происшествия.
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