Утечка дизельного топлива произошла в районе Гребного канала Общество

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Утечка дизельного топлива произошла в районе Гребного канала. Об этом сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия.

Согласно информации, в ведомство поступила информация об утечке дизельного топлива в акватории р. Волги в районе яхт-клуба "Рыбачий" (набережная Гребного канала, д. 10).

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росприроднадзора зафиксировали, что дизельное топливо вытекает из катера, пришвартованного к дебаркадеру яхт-клуба.

Инспекторами ведомства совместно со специалистами лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" был произведен отбор проб воды.

В настоящее время устанавливается собственник плавсредства и все обстоятельства происшествия.