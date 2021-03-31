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Общество

Стала известна степень готовности транспортной развязки в Ольгине

01 апреля 2021 14:47  [268] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, на какой стадии готовности находится строящаяся в Ольгине транспортная развязка.

Глава региона отметил, что в настоящее время сам путепровод построен уже на 90% - осталось уложить верхний слой покрытия, установить ограждения. Это будет сделано, как только позволит погода.

Помимо верхнего слоя на строительной площадке еще предстоит возвести насыпь земляного полотна, построить ливневую канализацию и установить шумозащитные экраны. Эти работы ведутся в настоящее время.

"Развязка в Ольгине стала одним из объектов, создание которых приурочено к юбилею Нижнего Новгорода. Основная задача – это ликвидировать "бутылочное горлышко" на въезде в город и, как следствие, убрать заторы. Есть планы и по дальнейшему транспортному развитию этого направления, что позволит стимулировать жилищное строительство на данных территориях", - пояснил губернатор Нижегородской области.

Напомним, что по контракту развязку должны построить к октябрю 2021 года, но Глеб Никитин сказал, что объект введут в эксплуатацию раньше предусмотренных контрактом сроков, а именно к 800-летию Нижнего Новгорода, который празднуется в конце лета 2021 года.

Развязка разделит транспортные потоки из богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода со стороны проспекта Гагарина.

Протяженность двухуровневой развязки будет почти 1,5 км, включая строительство трехпролетного четырехполосного путепровода длиной 72,3 м. Расчетная скорость движения – 80 км/ч. Когда развязку введут в эксплуатацию, из Богородска в Нижний Новгород транспорт будет двигаться по верхнему уровню, не пересекаясь с машинами арзамасского направления.

Цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей.

Возведение объекта осуществляется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", по которому в 2020 году в Нижегородской области отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км. В итоге Нижегородская область заняла второе место среди субъектов РФ по объемам дорожного ремонта.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя четыре федеральных проекта: "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Автомобильные дороги Минобороны России". Также в рамках нацпроекта проходит модернизация пассажирского транспорта в агломерациях и развитие федеральной магистральной сети.

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Теги:
Богородск Дороги Строительство
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