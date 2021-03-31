Выявлено еще несколько неработающих 1 апреля в Нижнем Новгороде светофоров Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода (ЦОДД) 1 апреля выявил еще три неработающих в городе светофора.

Напомним, что сегодня утром в Нижнем Новгороде не работали 10 светофоров. По информации ЦОДД, сейчас специалисты восстановили работу светофорных объектов на перекрестках ул.Литвинова - ул.Приокской и на пр.Гагарина – ул.Ветеринарной, а также на ул.Советской около пл. Ленина, на Кузбасской около дома №5 и на ул.Светлоярской около дома №32.

Однако позже появилась информация о неработающих светофорах на ул.Рождественской (дом №49 Б), а также на перекрестках ул.Варварская – ул.Октябрьская и на ул. Артельная – Конный проезд.

Ремонтные группы уже выехали по указанным адресам для проведения ремонта.