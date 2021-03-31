Нижегородские власти рассказали о преимуществах области для создания карбонового полигона Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Презентация проекта создания карбонового полигона в Нижегородской области состоялась в Москве в ходе экспертной сессии по стратегии низкоуглеродного развития России под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Карбоновый полигон – это территория с уникальной экосистемой, созданная для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других параметров, заметно влияющих на изменение климата.

Создание сети карбоновых полигонов стало особо актуально после введения Европейским союзом углеродного сбора на импортные товары. При ценообразовании теперь учитывается количество углерод (СО2), которое регион, производящий продукт, выделяет. На товаре должна быть соответствующая маркировка.

Напомним, что область подала заявку на право стать площадкой, где построят карбоновый полигон для изучения способности окружающей среды поглощать СО2. Планировалось, что в случае положительного ответа на заявку, полигон откроется на базе ННГУ им. Лобачевского.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, помимо ННГУ площадки также могут появиться в Керженском заповеднике и в заказнике "Пустынский".

"В ННГУ есть лаборатория распределенных систем мониторинга атмосферы и гидросферы. Есть Научно-исследовательский радиофизический институт - базовый разработчик средств дистанционного мониторинга. В регионе существует математический центр, специализирующийся, в частности, на разработке и приложениях методов искусственного интеллекта. Кроме того, у нас действует лаборатория математической геофизики, где совместно с институтами РАН и другими партнерами, в том числе зарубежными, ведется разработка моделей биогеохимического баланса. Вся эта база позволяет нам присоединиться к общефедеральной программе создания карбоновых полигонов", - рассказал Глеб Никитин, добавив, что Нижегородская область планирует стать одним из элементов общероссийской системы карбоновых полигонов.

Участвовавший в презентации проекта заместитель губернатора Андрей Бетин уточнил, что при создании такого научного кластера требуются специалисты разного профиля: биологи, биохимики, экологи, эксперты в области геоинформационных систем и информационных технологий, обработки и анализа больших данных.

"Все эти компетенции представлены в научной среде ННГУ им. Лобачевского и Института прикладной физики Российской академии наук, расположенных в Нижнем Новгороде", - рассказал Андрей Бетин.

Разработчики проекта определили основные направления деятельности и научно-исследовательской программы в рамках создания полигона:

1. Независимый контроль антропогенных эмиссий CO2 от промышленности и транспорта и наблюдательная оценка суммарных биосферных потоков углекислого газа. Создание на базе этих данных цифровой модели (карбонового портрета) региона и разработка системы наблюдения и прогноза трансграничных карбоновых потоков.

2. Изучение фотосинтеза, а также автотрофного и гетеротрофного дыхания в биогеохимическом балансе в условиях изменяющегося климата (для разных географических зон). Проведение картирования Нижегородского (в перспективе – Верхне-Волжского) региона и выработка практических рекомендаций по устройству карбоновых ферм.

3. Анализ специфики Нижегородской области с учетом предстоящего введения Европейским союзом углеродного налога на импортную продукцию с большими выбросами парниковых газов. В ближайшей перспективе возможны выработка предложений и их согласование с представителями крупного бизнеса на территории Нижегородской области. В дальнейшем речь может идти о выработке предложений для российской делегации на переговорах с представителями ЕС по углеродному налогу.

Всего в стране планируется создать десятки карбоновых полигонов и так называемые карбоновые фермы при них.