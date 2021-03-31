Большую Покровскую начали благоустраивать к 800-летию Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Благоустройство улицы Большой Покровской началось в Нижнем Новгороде 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Подрядчику до июля предстоит отремонтировать участок от ул. Октябрьской, то есть от пересекающих Покровскую трамвайных линий, до ул. Малой Покровской, или почти до пл.Горького.

Во время работ улицу полностью перекрывать не станут. Территорию разделили на десять участков протяженностью 250 метров, и каждый из них будут перекрываться лишь с одной стороны. Вторая сторона останется свободной для пешеходов.

Сегодня начались работы на первом участке - от перекрёстка с Малой Покровской до дома №39Б. Здесь демонтируют существующее покрытие для прокладки инженерных коммуникаций. Благоустройство этого участка должно завершиться в середине апреля.

Второй участок - от дома 39Б до дома 31 - планируется перекрыть с середины до конца апреля. Полный график перекрытий будет опубликован на сайте nizhny800.ru.

Для магазинов и кафе будут организованы проходы между перекрытыми участками.

Cогласно концепции, разработанной КБ "Стрелка", на Большой Покровской заменят мощение, освещение, ливневую канализацию, увеличат зеленые уголки, отремонтируют входные группы, установят лавочки и урны.