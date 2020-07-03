Улица Большая Покровская станет "заметным променадом" до площади Лядова в Нижнем Новгороде Общество

Концепция развития ул. Большой Покровской Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Архитектурное бюро КБ "Стрелка" представило итоговую концепцию развития ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Пространство будет благоустроено в рамках программы "Среда 800" к юбилею города.

Главной своей задачей архитекторы видят - превратить торгово-пешеходную улицу в "заметный променад", который будет тянуться от площади Лядова.

На самой площади предлагается разбить террасированный парк. Его уровень будет опущен на 1 м 60 см ниже настоящего уровня. Там разместятся кафе и зоны отдыха, отгороженные от проезжей части озеленением.

(концепция развития пл. Лядова, с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

На площадь Горького будут возвращены розовые сады. При этом историческая планировка сквера сохранится. Доминантой площади останется памятник Горькому. В центре будет организован прогулочный сад, а по краям – рекреационная зона под деревьями, количество которых планируется увеличить.

Следующая площадка, которую разработчики концепции хотят выделить – зона около монумента "Ленин и нижегородские марксисты". Его планируется акцентировать мощением мелкоформатной брусчаткой.

(концепция развития пл. Горького, с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Слева от бывшего кинотеатра "Октябрь" у входной группы стадиона "Динамо" архитекторы запланировали организацию молодежной зоны, отделенной от улицы с игровыми и спортивными элементами. Такими как элемент для занятия скейтбордингом из архитектурного бетона и скалодром. Также там будет площадка для выступлениям музыкантов и амфитеатр. Зона будет отделена от улицы озеленением. Рекреационная зона у кинотеатра сохранится.

У кукольного театра появится площадь народных художественных промыслов, центром которой является одноименный магазин. Фасаду магазина планируется придать исторический вид. Изменить вывеску, очистить от наружной рекламы, чтобы выделить мозаику. На всей территории площади – установить детские интерактивные игровые элементы.

(концепция развития ул.Б.Покровской, с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

В сквере около корпуса ННГУ им. Лобачевского возникла идея установить амфитеатр, где можно будет проводить студенческие мероприятия и открытые лекции. Историческое ограждение остается.

Озеленение на Большой Покровской будет сохранено в кадках с деревянным настилом для сидения. Они также будут использовать как информационный стенд с информацией об истории улицы и элементами навигации.