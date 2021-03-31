Более 700 новых дорожных знаков установили на дороге Шарангском районе Общество

Более 700 новых дорожных знаков установили на дороге Шарангском районе Фото: пресс-служба правительства региона

Более 700 новых дорожных знаков установили на 43-километровом участке дороги Арья - Тонкино - Шаранга - граница Марий Эл в Шарангском районе Нижегородской области в рамках региональной программы по безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Качество установки и соответствие знаков всем требованиям проверили специалисты "Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области".

Знаки были установлены по технологии вибродинамического погружения, которая позволяет производить работы в любое время года.

В прошлом году участок этой дороги был отремонтирован в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Рабочие выполнили ремонт кромок проезжей части, подсыпку и планировку обочин, отфрезеровали старое покрытие, уложили новый слой асфальтобетонного покрытия, а также нанесли горизонтальную разметку термопластиком со светоотражающими элементами.

"После приведения дороги в нормативное состояние скорость движения по ней возросла, и установка новых дорожных знаков стала особенно актуальной для обеспечения безопасности. Новые знаки изготовлены с применением пленки, обладающей высокой степенью световозвращения. Это значит, что их будет хорошо видно, независимо от погодных условий", - рассказал руководитель ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Леонид Самухин.

Замена дорожных знаков в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в этом году в Нижегородской области также запланирована, она будет проводиться вместе с ремонтом дорог. По нацпроекту планируется установить около 5 000 новых дорожных знаков.

Напомним, в 2020 году в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км. В итоге Нижегородская область заняла 2-е место среди субъектов РФ по объемам дорожного ремонта.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя четыре федеральных проекта: "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Автомобильные дороги Минобороны России". Также в рамках нацпроекта проходит модернизация пассажирского транспорта в агломерациях и развитие федеральной магистральной сети.