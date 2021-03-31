Около 800 скворечников и синичников появится в нижегородском парке "Швейцария" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 800 скворечников и синичников появится в нижегородском парке "Швейцария". Об этом сообщили в управлении по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, 145 скворечников и синичников уже передали нижегородские школьники.

"Теперь пернатые жители "Швейцарии" смогут устроить свои гнездовья не только в стандартных скворечниках, но и в двухэтажных "апартаментах", в синичнике на две семьи или в расписном домике", - отмечается в сообщении.

По данным "Всероссийского общества охраны природы" (ВООП), в парке обитает 40 видов птиц, среди перелетных были замечены и краснокнижные. Экологи рассказали школьникам о том, какими должны быть удобные и безвредные для природы искусственные гнездовья. Например, нельзя использовать гвозди – домики склеили и промазали глиной.

По словам подрядчика, уже 1 апреля компания приступила к установке искусственных гнездовий. "Мы не будем использовать гвозди, различные шурупы, все будет подвязываться с помощью экологичных материалов", – пояснил заместитель начальника управления "ГК "ЕКС" Петр Седельников.

Напомним, что в феврале ВООП предоставило Нижнему Новгороду "зеленую гарантию" о безопасности деревьев в парке "Швейцария". Это значит, что ВООП берет на себя обязательства по организации компенсационной высадки деревьев в парке "Швейцария" в ходе благоустройства этого общественного пространства.