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Общество

ВООП гарантировало компенсационную высадку деревьев в парке "Швейцария"

02 февраля 2021 16:20  [41] Общество
ВООП гарантировало компенсационную высадку деревьев в парке Швейцария

ВООП гарантировало компенсационную высадку деревьев в парке Швейцария

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

"Всероссийское общество охраны природы" (ВООП) предоставило Нижнему Новгороду "зеленую гарантию" о безопасности деревьев в парке "Швейцария". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Наличие "зеленой гарантии" обозначает, что ВООП берет на себя обязательства по организации компенсационной высадки деревьев в парке "Швейцария" в ходе благоустройства этого общественного пространства.

"Мы пошли на беспрецедентный шаг: никогда раньше подобных гарантий не давали. Это наш вклад в празднование 800-летия Нижнего Новгорода. Считаем, что в дальнейшем все работы по благоустройству должны сопровождаться такими гарантиями", - сказал и.о. председателя ВООП Элмурод Расулмухамедов при вручении "зеленой гарантии" директору комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода Алексею Глазову.

Предполагается, что в парке после благоустройства будет высажено более 1,5 тысяч деревьев и 30 тысяч кустарников.

Напомним, что благоустройством парка занимается АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей.

Компания отреставрирует входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия. Планируется благоустройство существующего мемориального комплекса "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквера "Первых маевок".

Кроме того, проект предполагает установку фонтанов, малых архитектурных форм, создание детских и спортивных площадок, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла.

Благоустройство и озеленение территории планируется с учетом сохранения существующих насаждений. Подрядчик должен будет провести специальные мероприятия по оздоровлению деревьев.

По контракту компании также необходимо создать инженерно-техническую инфраструктуру и отремонтировать ливневую канализацию, заменить наружное освещение и установить систему видеонаблюдения.

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Теги:
Парк Швейцария Парки Экология
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