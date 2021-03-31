Жители Павлова смогут воспользоваться бесплатным паромом после демонтажа моста Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Жители Павлова смогут воспользоваться бесплатным паромом после демонтажа моста. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, специалисты ведомства приняли решение о демонтаже понтонного моста уже 3 апреля в связи с ухудшением погодных условий и поднятием уровня воды в Оке.

"Начавшееся вскрытие реки может повредить понтоны и тросы, которые фиксируют мост. Для обеспечения переправы жителей Павлова и Тумботина по поручению губернатора Глеба Никитина будет бесплатно курсировать теплоход "Ом-370", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что понтонный мост в Павловском районе закроют на ремонт до 30 июня.