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Жители Павлова смогут воспользоваться бесплатным паромом после демонтажа моста. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Согласно информации, специалисты ведомства приняли решение о демонтаже понтонного моста уже 3 апреля в связи с ухудшением погодных условий и поднятием уровня воды в Оке.
"Начавшееся вскрытие реки может повредить понтоны и тросы, которые фиксируют мост. Для обеспечения переправы жителей Павлова и Тумботина по поручению губернатора Глеба Никитина будет бесплатно курсировать теплоход "Ом-370", - отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что понтонный мост в Павловском районе закроют на ремонт до 30 июня.
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