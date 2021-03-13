Фото:
Понтонный мост в Павловском районе закроют на ремонт до 30 июня. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, отвечая на вопрос нижегородки в Instagram губернатора региона Глеба Никитина.
Согласно информации, срок действия классификационного освидетельствования Российским речным регистром наплавного моста через р. Ока в Павловском районе заканчивается в мае 2021 года.
Для прохождения процедуры перерегистрации необходимо вывести мост из эксплуатации и провести его ремонт.
"Этот документ выдается только после ремонта плавучего объекта. Мост должен быть предъявлен для освидетельствования днища понтонов (определение толщины металла и наличие пробоин)", - пояснили в минтрансе.
Еще в ноябре 2020 года был заключен контракт на ремонт моста. В соответствии с техническим заданием, подрядчик обязан провести все ремонтные работы с 11 апреля по 30 июня. Так как мост на время будет закрыт, транспортное сообщение между городом Павлово и п. Тумботино будет осуществляться с помощью паромной переправы.
Ранее сообщалось, что проектирование нового моста начнется в 2021 году. Потом документацию отправят госэкспертизу, и уже после одобрения начнется строительство переправы.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+