"Белоруссия - стратегический партнер Нижегородской области", - Глеб Никитин Общество

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Беларуси. Этот праздник является символом надежного торгового и гуманитарного партнерства, а также общих духовно-нравственных ценностей двух братских народов.

"За последнюю четверть века нам удалось добиться весомых результатов в самых разных сферах двустороннего взаимодействия. При этом особенно важна планомерная, зачастую точечная работа, которая проводится на уровне российских и белорусских регионов и муниципальных образований", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Нижегородская область имеет партнерские связи с Минской, Брестской, Витебской и Гродненской областями Республики Беларусь. Что касается развития отношений на уровне местного самоуправления, муниципалитетами региона и Беларуси заключено 26 соглашений о сотрудничестве, из которых 11 устанавливают побратимские связи между такими городами, как Нижний Новгород и Минск, Дзержинск и Гродно, Арзамас и Сморгонь, Выкса и Жлобин и др.

"И межрегиональное, и межмуниципальное взаимодействие способствует углублению нашей экономической кооперации. Именно Республика Беларусь на протяжении многих лет стабильно входит в тройку государств-лидеров по объему торговых операций с нижегородским регионом. При этом экспорт нижегородской продукции традиционно превышает импорт в несколько раз", - отметил Глеб Никитин.

Еще в 2006 году был создан Совет делового сотрудничества Нижегородской области и Белоруссии.

"Благодаря его деятельности уже 700 нижегородских компаний экспортируют свою продукцию в Беларусь и около 400 осуществляют импорт товаров белорусского производства", - добавил губернатор.

Также в рамках культурно-гуманитарного сотрудничества нижегородские и белорусские эксперты в области музыкального, изобразительного и театрального искусства ежегодно реализуют множество совместных проектов.

В региональном департаменте внешних связей добавили, что в регионе осуществляет свою деятельность отделение посольства Республики Беларусь в РФ в Нижнем Новгороде. Представительство Нижегородской области также действует в столице партнерской Республики – Минске.

"Сердечно поздравляю всех белорусских партнеров нижегородского региона с праздничной датой! Пусть наша дружба и дальше крепнет, а совместная эффективная работа способствует повышению благосостояния и уровня жизни нижегородцев и белорусов", - пожелал Глеб Никитин.