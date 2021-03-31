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Общество

Низководный мост затоплен в Починковском районе

03 апреля 2021 13:17  [1] Общество
фото: ГУ МЧС Нижегородской области

фото: ГУ МЧС Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Низководный мост затоплен в Починковском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, 3 апреля повысился уровень воды в реке Алатырь. В результате, был затоплен низководный автомобильный моста в 500 м. от села Кочкурово

Отмечается, что переправа затапливается ежегодно. Организовано движение в объезд грунтовой дороге. Также есть пешеходный мост в 480 м. от автомобильного, по нему возможен проход.

Жилые дома в зону затопления не попадают.

Напомним, первый в этом году случай затопления автомобильного моста зарегистрирован в Нижегородской области 2 апреля. Была затоплена переправа через реку Вичкинза в деревне Осиновка Дивеевского округа.

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Теги:
Мост Паводок Починковский район
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